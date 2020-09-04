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Ümit Milli Takım Güven Yalçın'ın golüyle galip! | Türkiye (U21) 1-0 Andorra (U21)

Ümit Milli Takım Güven Yalçın'ın golüyle galip! | Türkiye (U21) 1-0 Andorra (U21)
04.09.2020 22:57

U21 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Andorra ile karşılaşan Ümit Milli Takımı'mız, 49. dakikada Güven Yalçın'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.


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