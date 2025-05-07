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Ümit Karan’dan flaş ’’tutuklanmadım’’ açıklaması!
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Ümit Karan'dan flaş ''tutuklanmadım'' açıklaması!

Giriş Tarihi: 7.05.2025 15:41:21 Güncelleme Tarihi: 7.05.2025 15:41:38

Eski milli futbolcu Ümit Karan, 2015 yılında güvenlik görevlisine yönelik "sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay tarafından onanan ceza sonrası Karan, ''Bakırköy Adliyesi’ne giderek teslim oldu ve Metris Cezaevi’ne gönderildi'' haberlerini instagram hesabından yayınladığı video ile yalanladı. Karan videolu mesajda tutuklanmadığını belirterek, "2015 yılından bir dosyam vardı. Avukatlarımla beraber adliyede işlerimi hallettim. Tutuklu değilim." dedi.

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