UEFA'da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! FENERBAHÇE hangi grupta? GALATASARAY hangi grupta?

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan Galatasaray ise 4. torbadan katıldı. Peki; FENERBAHÇE hangi grupta? GALATASARAY hangi grupta? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da yapıldı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUPLAR VE TAKIMLAR

A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby

B Grubu: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz

C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova, Legia Varşova

D Grubu: Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerb

E Grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray

F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland

G Grubu: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros

H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham United, Rapid Wien

TURNUVA FORMATI

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.

Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

1. Torba: Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

3. Torba: Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, FENERBAHÇE, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. Torba: Rapid Wien, GALATASARAY, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp, Strum Graz, Brondby