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Türkiye Basketbol Federasyonu seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi!

Türkiye Basketbol Federasyonu seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi!
04.11.2021 19:37
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Son dakika haberine göre, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Türkoğlu, seçimde Harun Erdenay ve Erman Kunter ile yarıştı. Genel Kurul sonrası Türkoğlu, sahneye gelerek üyelere teşekkür etti.

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Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Hidayet Türkoğlu yeniden seçildi. JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda 171 delege oy kullanırken, tüm oylar geçerli oldu.

Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu, oyların 108'ini alarak ikinci kez bu göreve getirildi. Diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oyda kaldı.

Başkanlığa tekrar seçilen Hidayet Türkoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler gibi yanlışlarımız da oldu. Sizler bizi tekrar buraya seçtiniz. Önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum.

İnşallah hep beraber Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Beraber dostça basketbolu iyi yerlere getireceğiz. Oy veren, vermeyen herkes baş tacı. Önümüzdeki hafta hepinizi elinizi sıkmak için ziyaret edeceğim. Tekrar teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu'nun yeni döneminde yönetim kurulu asil üye listesinde şu isimler yer aldı:

Ali Haluk San, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Kemal Dinçer, Mehmet Fatih Öztürk, Mert Mecit Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Muzaffer Yıldırım, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Şirin Karadeniz, Yılmaz Argüden.

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