Haberler Spor Videoları Antwerp 0-3 Fenerbahçe | Maç özeti

Antwerp 0-3 Fenerbahçe | Maç özeti

Antwerp 0-3 Fenerbahçe | Maç özeti
04.11.2021 23:31 - Son Güncelleme: 05.11.2021 01:33

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:20
Karda mahur kalanlara çay...
Ana Sayfa 05:01
Beşiktaş 3-1 Göztepe MAÇ ÖZETİ...
Ana Sayfa 01:20
Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2...
Ana Sayfa 12:08
Diyanet’ten sigarayı bırakma...
Ana Sayfa 00:35
Buse Varol’dan: Çok sıkıldım,...
Ana Sayfa 02:38
Başkan Erdoğan’ın PCR testi...
Ana Sayfa 01:14
Buzlanan yolda kayan tır...
Ana Sayfa 01:29
Sokak köpekleri saldırısına...
Ana Sayfa 00:46
Buz tutan tektonik Sülüklü Göl...
Ana Sayfa 05:55
Yunan ihlallere devam ediyor!...
Ana Sayfa 00:50
4 yaşındaki kızının gözü...
Ana Sayfa 02:41
Elektrik fiyatlarına düzenleme...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk oldu. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı. İşte maçın önemli anları ve özeti...

Spor Videoları

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk oldu. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mert Hakan, Meyer ve Berisha kaydetti.

Antwerp 0-3 Fenerbahçe

SON DAKİKA