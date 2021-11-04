Antwerp 0-3 Fenerbahçe | Maç özeti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk oldu. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı. İşte maçın önemli anları ve özeti...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk oldu. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı. İşte maçın önemli anları ve özeti...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk oldu. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mert Hakan, Meyer ve Berisha kaydetti.