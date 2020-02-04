Trabzonspor'un 5. golü | Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor 04.02.2020 22:50

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, Alexander Sörloth'un attığı golle skoru 5-0 yaptı. İşte Alexander Sörloth'un skoru belirleyen o gol...