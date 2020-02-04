Trabzonspor'un 4.golü (Merthan Açıl K.K.) | Ziraat Türkiye Kupası 04.02.2020 22:46

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, Merthan Açıl'ın kendi kalesine attığı golle skoru 4-0 yaptı. İşte Trabzonspor'un 4. golü...