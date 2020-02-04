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MAÇ SONUCU: Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor ÖZET İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU: Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor ÖZET İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

04.02.2020 23:29

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Alexander Sörloth (2), Yusuf Acer (k.k.), Anthony Nwakaeme ve Merthan Açıl'ın (k.k.) attığı gollerle 5-0 mağlup ederek yarı final yolunda büyük bir avantaj yakaladı. İşte Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - B.B. Erzurumspor maçının geniş özeti...


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