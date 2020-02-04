Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Alexander Sörloth (2), Yusuf Acer (k.k.), Anthony Nwakaeme ve Merthan Açıl'ın (k.k.) attığı gollerle 5-0 mağlup ederek yarı final yolunda büyük bir avantaj yakaladı. İşte Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - B.B. Erzurumspor maçının geniş özeti...
MAÇ SONUCU: Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor ÖZET İZLE | Ziraat Türkiye Kupası04.02.2020 23:29
- MAÇ SONUCU: Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor ÖZET İZLE | Ziraat Türkiye Kupası
- Trabzonspor'un 5. golü | Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor
- Trabzonspor'un 4.golü (Merthan Açıl K.K.) | Ziraat Türkiye Kupası
- Trabzonspor 3 - 0 Erzurumspor (Trabzonspor'un 3. golünü izle - Anthony Nwakaeme)
- Trabzonspor 2 - 0 Erzurumspor (Trabzonspor'un 2. golünü izle - Yusuf Acer K.K.)
- Trabzonspor 1 - 0 Erzurumspor (Trabzonspor'un 1. golünü izle - Alexander Sörloth)
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