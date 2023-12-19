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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 23:24 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 23:39

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan maç sonunda açıklama: TFF karar verecek

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sadece bugünle alakalı durum değil genel olarak üzüntü verici akşamlar yaşıyoruz. Son derece üzüntülüyüm. Geçen hafta, ondan önce yaşadıklarımız üzüntü verici. Bununla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sadece bugünle alakalı durum değil genel olarak üzüntü verici akşamlar yaşıyoruz. Son derece üzüntülüyüm. Geçen hafta, ondan önce yaşadıklarımız üzüntü verici. Bununla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Onun dışında ben ve ekibim sadece oyun ve oyunun içinde kalmak, oyuncuyu geliştirmek, futbola katkı sağlamak için bundan önce böyleydi, bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğim. En önemli şey, bütün futbol ailesi paydaşlarının birbirimize olan saygıyı kaybetmeyelim, saygıyı daha arttırsak daha iyi şeyler yaparız diye düşünüyorum. Hepimiz üzüntü içerisindeyiz.

Yarından itibaren önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, soyunma odasında futbolcuların da üzgün olduğunu söyledi.

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