İstanbulsporlu Simon Deli sahadan çekilme kararı sonrası başkanın ayaklarına kapandı!

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti. O anlarda ise İstanbulspor oyuncusu Simon Deli, maçın devam etmesi için Sarıalioğlu'nun önünde diz çökerek İstanbulspor Başkanı'nı ikna etmeye çalıştı.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.

BAŞKANIN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜP İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

İstanbulsporlu bazı futbolcuların uzun süre oyuna devam etme ısrarına rağmen başkan Sarıalioğlu kararını değiştirmedi ve takımını sahadan çekti. O anlarda ise Sarıalioğlu'nun önünde diz çöken İstanbulspor oyuncusu Simon Deli, İstanbulspor Başkanı'nı ikna etmek için dil döktü.