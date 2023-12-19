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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 22:54 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 23:15

İstanbulsporlu Simon Deli sahadan çekilme kararı sonrası başkanın ayaklarına kapandı!

Trabzonspor maçında hakem kararına tepki gösteren İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekme kararı verdi. İstanbulsporlu bazı futbolcuların uzun süre oyuna devam etme ısrarına rağmen başkan Sarıalioğlu kararını değiştirmedi ve takımını sahadan çekti. O anlarda ise Sarıalioğlu'nun önünde diz çöken İstanbulspor oyuncusu Simon Deli, İstanbulspor Başkanı'nı ikna etmek için dil döktü.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti. O anlarda ise İstanbulspor oyuncusu Simon Deli, maçın devam etmesi için Sarıalioğlu'nun önünde diz çökerek İstanbulspor Başkanı'nı ikna etmeye çalıştı.

İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın ayaklarına kapandı

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.

İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın ayaklarına kapandı

BAŞKANIN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜP İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

İstanbulsporlu bazı futbolcuların uzun süre oyuna devam etme ısrarına rağmen başkan Sarıalioğlu kararını değiştirmedi ve takımını sahadan çekti. O anlarda ise Sarıalioğlu'nun önünde diz çöken İstanbulspor oyuncusu Simon Deli, İstanbulspor Başkanı'nı ikna etmek için dil döktü.

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