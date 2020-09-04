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Milan Skoda beraberliği sağladı! GOL | Çaykur Rizespor 2-2 Trabzonspor

Milan Skoda beraberliği sağladı! GOL | Çaykur Rizespor 2-2 Trabzonspor
04.09.2020 19:19

Hazırlık maçında evinde Trabzonspor'u ağırlayan Çaykur Rizespor, 34. dakikada Milan Skoda'nın attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.


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