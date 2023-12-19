Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'a önemli açıklamalar! "Federasyonun gerekli önlemleri yapacağına inanmıyorum"

Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Konuk takım Trabzonspor, mücadelenin 68. dakikasında Paul Onuachu ile bulduğu golle 2-1 öne geçti. Gol sonrası ise saha karıştı. 74. dakikada saha kenarına inen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımına sahadan çekilmesi için talimat verdi. aha sonra Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı. Öte yandan A Spor ekranlarına katılan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yaşananları anlattı. Doğan, "Ecmel Başkan bana yapılanları kaldırmadığını söyledi. Ecmel Başkanı ikna etmeye çalıştım kararlıyıdı" dedi. Federasyona sert tepki gösteren Doğan, Federasyonun gerekli önemleri yapacağına inanmadığını ifade etti.