SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 22:38 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 22:49

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'a önemli açıklamalar! "Federasyonun gerekli önlemleri yapacağına inanmıyorum"

Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Konuk takım Trabzonspor, mücadelenin 68. dakikasında Paul Onuachu ile bulduğu golle 2-1 öne geçti. Gol sonrası ise saha karıştı. 74. dakikada saha kenarına inen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımına sahadan çekilmesi için talimat verdi. aha sonra Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı. Öte yandan A Spor ekranlarına katılan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yaşananları anlattı. Doğan, "Ecmel Başkan bana yapılanları kaldırmadığını söyledi. Ecmel Başkanı ikna etmeye çalıştım kararlıyıdı" dedi. Federasyona sert tepki gösteren Doğan, Federasyonun gerekli önemleri yapacağına inanmadığını ifade etti.

SIRADAKİ VİDEO
Süper Lig'de sahadan çekilmenin cezası nedir, ne olur?
19.12.2023Salı
▶️ İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekildi! İşte o anlar...
19.12.2023Salı
Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü!
19.12.2023Salı
🚨 Fenerbahçe Galatasaray Derbisi: Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk: ''Kazanır yolumuza devam ederiz!'' ⚽
18.12.2023Pazartesi
⚽ Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk: ''Sparta Prag'ı eleyeceğiz" 🚨
18.12.2023Pazartesi
Bunlar da Var
🚨 Müge Anlı’ya Doğum Gününde Acı Haber: Ezel Bayraktar’ın Yengesi Hayatını Kaybetti 😢 ▶️ 02:20
🚨 Müge Anlı'ya Doğum Gününde Acı Haber 😢
19.12.2023Salı
MÜGE ANLI İZLE 🕵️ Atv Canlı Yayın 📺 19 Aralık 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program 🔍 Youtube tek parça izle 👉 ATV Canlı TV 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 19 Aralık 2023
19.12.2023Salı
▶️ Yabani 15. bölüm CANLI İZLE 📺 FOX dizisi Yabani son bölüm full izle tek parça 00:47
▶️ Yabani 15. bölüm CANLI İZLE 📺
19.12.2023Salı
Çatalca’da feci kaza! 3 pilottan ikisi hayatını kaybetti 00:57
Çatalca'da feci kaza! 3 pilottan ikisi hayatını kaybetti
19.12.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA