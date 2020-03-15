Trabzonspor Başakşehir maçı canlı anlatım izle! Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı şifresiz mi? 15.03.2020 15:04

Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Trabzonspor Başakşehir’i ağırlıyor. Trabzonspor Başakşehir maçı canlı anlatım izleme linki ile takvim.com.tr'de olacak. Ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında maçın seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Trabzonspor Başakşehir maçı beIN Sports’tan şifresiz olarak mı yayınlanacak? sorusu ise oldukça merak ediliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girdi. beIN Sports Süper Lig maçlarını ücretsiz mi yayınlanacak? İşte Trabzonspor Başakşehir maçı detayları...

TS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı bugün saat 16.00'da Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Hakem Fırat Aydınus'un düdüğüyle başlayacak. Karşılaşma öncesi 52 puanda bulunuyor. Ancak Trabzonspor averaj farkı nedeniyle lider konumunda. Maç öncesi 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba





ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK KARŞILAŞMA

Müsabakayı kazanması durumunda Trabzonspor 55 puanla en yakın rakibiyle arayı açıp liderlik konumu kuvvetlendirecek. Başakşehir'in müsabakayı kazanması halinde ise Turuncu – lacivertliler 26. Haftayı lider olarak tamamlayacak. Beraberlik durumunda ise Galatasaray Beşiktaş derbisindeki sonuca göre liderlik yarışının galibi kesinleşmiş olacak.



KARŞILAŞMA BEIN SPORTS'TA

Karşılaşma beIN Sports'ta yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ise takvim.com.tr'de olacak.