Galatasaray Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Galatasaray Beşiktaş maçı canlı skor

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor Saat 19'da Türk Telekom Stadı'nda başlayan mücadele yeni tip koronavirüs (corona virüs) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanıyor. Galatasaray Beşiktaş maçı beIN Sports ekranından CANLI yayınlanacak. Taraftarlar müsabakanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği derbi, koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak derbi mücadelesi beIN Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde puan durumunda Galatasaray 49 puanla 3. sırada yer alırken 6. sıradaki Beşiktaş 43 puanı bulunuyor.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ | CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslere, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Falcao
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz
347. RANDEVU
Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 347. kez birbirine rakip olacak.
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette, geride kalan 346 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.
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