PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023, 16:36 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 16:52

TFF'den flaş açıklama: "Somut bilgi ve belgeleri paylaşın"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son dönemde futbol kamuoyunda ortaya atılan iddialarla ilgili olarak, somut bilgi ve belgelerin TFF ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerektiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol kamuoyunda son dönemde ortaya atılan iddialarının somut bilgi ve belgelerinin TFF ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerektiğini açıkladı.

TFF'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan duyuruda;

"Köklü bir maziye sahip Türkiye Futbol Federasyonu, futbolun etik kurallar çerçevesinde oynanmasını ve kulüpler arasında adil, şeffaf ve tarafsız rekabet şartlarının tesis edilmesini her şeyin üstünde tutmaktadır. Buna rağmen bazı futbol paydaşlarının mensupları tarafından medya aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına ilişkin yapılan, kaos ortamını körükleme riski taşıyan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurulları veyahut herhangi bir spor kulübüne ilişkin herhangi bir iddianın gündeme getirilmesi talep edilmekteyse; Türk futbolunu suni gündemlerden uzak tutmak, kamuoyunu doğruluğu teyit edilmemiş haberlerle meşgul etmemek ve hiç kimseyi zan altında bırakmamak adına; ilgili iddiaların somut bilgi ve belgeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerekmektedir. Söz konusu iddiaların ancak yetkili kurumlarca doğruluğunun teyit edilmesi akabinde kamuoyuyla paylaşılabileceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak gerekli işlemlerin yapılacağını, böylece sadece karalama amacı güden açıklamaların önüne geçileceğini belirtiriz" ifadelerine yer verildi.

SIRADAKİ VİDEO
Celtic taraftarından Filistin'e büyük destek!
25.10.2023Çarşamba
Okan Buruk Bayern Münih maçı sonrası konuştu: Bayern hiç bu kadar ezilmemiştir
25.10.2023Çarşamba
ÖZEL | Kim Min Jae'den Fenerbahçe taraftarına mesaj!
24.10.2023Salı
GALATASARAY – BAYERN MÜNİH MAÇI EXEEN CANLI İZLE 📺 GS Bayern Münih maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti ⚽ (VİDEO HABER)
24.10.2023Salı
Mauro Icardi ısınmak için sahada!
24.10.2023Salı
Bunlar da Var
Yalı Çapkını 43. Bölüm CANLI İZLE 📺 STAR TV dizisi Yalı Çapkını son bölüm izle 01:16
Yalı Çapkını 43. bölüm CANLI İZLE 📺
28.10.2023Cumartesi
ATV CANLI 📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 🕵️ 27 EKİM 2023 Cuma 00:36
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE
28.10.2023Cumartesi
Aldatmak 43.bölüm fragmanı yayınlandı! 00:30
Aldatmak 43.bölüm fragmanı yayınlandı!
28.10.2023Cumartesi
Filistin’e desteklerini esirgemeyen Bella Hadid’den yas paylaşımı: Bunun acısı anlatılamaz 00:25
Ünlü model Bella Hadid'den Filistin'e yas paylaşımı!
28.10.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA