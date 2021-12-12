Haberler Spor Videoları Taraftarların maç sonrası tekme tokat kavga anı kamerada

Taraftarların maç sonrası tekme tokat kavga anı kamerada

Taraftarların maç sonrası tekme tokat kavga anı kamerada
12.12.2021 09:29

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:30
Kızların saç saça baş başa...
Ana Sayfa 05:53
Omikron varyantını ilk tespit...
Ana Sayfa 00:59
Gönül Dağı 44. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:19
Bakan Fahrettin Koca'dan "ilaç...
Ana Sayfa 01:53
Bakan Vedat Bilgin’den asgari...
Ana Sayfa 00:18
Burcu Özberk'in derin göğüs...
Ana Sayfa 00:39
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:15
Otomobil ile motosiklet böyle...
Ana Sayfa 05:00
Burcu Esmersoy yeni...
Ana Sayfa 00:45
Destan 4. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 02:18
İstanbul’d ekonomi zirvesi
Ana Sayfa 02:55
CHP'li İBB'de genel müdür...

Bursa’da maç sonrası Bursaspor taraftarları tekme tokat kavga etti. Bu anlar cep telefon kameralarına yansıdı. Kavga, Bitci Timsah Park’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursaspor - Manisa BBSK maçı sonrası taraftarlar kavga etti. Tekme ve tokatların kullanıldığı kavgada polis ekipleri öfkeli taraftarları güçlükle ayırdı. Öte yandan diğer görüntüde ise, sahada başlayan kavga metro istasyonunda devam etti. Birbirleriyle metro istasyonunda denk gelen grup tekrardan kavga etmeye başladı. Bu anlar ise bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Spor Videoları
SON DAKİKA