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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023, 22:05 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023, 22:13

Süper Kupa maçı ertelendi! TFF, GS ve FB'den ortak açıklama: "Müsabaka bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir"

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı oynanmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yaşanan gelişmelerle ilgili ortak bir açıklama geldi.

Oynanması beklenen Süper Kupa finali ile ilgili Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ortak açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kamuoyuna duyurulur Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.

Türkiye Futbol Federasyonu

Fenerbahçe Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

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