RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Son dakika haberleri... Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için ikim takımda stadyuma gelmedi. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin açıklama yapması bekleniyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç görüşme halinde.
FUTBOLCULARA MAÇIN OYNANMAYACAĞI TEBLİĞ EDİLDİ, MALZEMECİLER STATTAN AYRILDI
Öte yandan Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı da tebliğ edildi. Süper Kupa finali için stadyumda bulunan, Galatasaray'ın malzemecileri stattan ayrıldı.
TAKIMLAR TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR
A Spor'un haberine göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali iptal edildi.
BURUK'TAN MAÇ AÇIKLAMASI
A Spor'un haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç iptal edildi, otelde bekliyoruz." açıklamasını yaptı.