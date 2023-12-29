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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023, 21:12 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023, 21:23

▶️ Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı iptal mi? GS-FB Süper Kupa maçı ertelendi mi, neden ertelendi?

Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı. Takımlar stada gitmezken, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile kulüp başkanlarının Riyad'ta bir otelde yaptıkları toplantı devam ediyor. Yaşanan krizle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonunun resmi açıklama yapması bekleniyor. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı...

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Son dakika haberleri... Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için ikim takımda stadyuma gelmedi. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin açıklama yapması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç görüşme halinde.

FUTBOLCULARA MAÇIN OYNANMAYACAĞI TEBLİĞ EDİLDİ, MALZEMECİLER STATTAN AYRILDI

Öte yandan Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı da tebliğ edildi. Süper Kupa finali için stadyumda bulunan, Galatasaray'ın malzemecileri stattan ayrıldı.

TAKIMLAR TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

A Spor'un haberine göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali iptal edildi.

BURUK'TAN MAÇ AÇIKLAMASI

A Spor'un haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç iptal edildi, otelde bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

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