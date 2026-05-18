Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görevi bıraktı

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi.

Beşiktaş'ta günlerdir merakla beklenen teknik direktör bilmecesi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen üst düzey zirveyle netleşti. Tesislere ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın giriş yaptı. Deneyimli hocanın ardından futbol komitesi üyesi Melih Aydoğdu ve asbaşkan Murat Kılıç da görüşme için tesislere geldi. Bu üçlü arasında başlayan toplantıdan yaklaşık 45 dakika sonra Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da tesislere giriş yaparak zirveye dahil oldu.

Başkan Serdal Adalı ile Görüşmeden Ayrılık Kararı Çıktı

Başkan Serdal Adalı, asbaşkan Murat Kılıç, futbol komitesi üyesi Melih Aydoğdu ve Sergen Yalçın arasında yapılan son değerlendirmelerin ardından ayrılık kararı kesinleşti. Gelecek sezon planlamasında mutabakat sağlanamaması üzerine taraflar karşılıklı olarak yolları ayırma kararı aldı. Toplantının bitimiyle birlikte teknik direktör Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Bu kararla birlikte siyah-beyazlı ekipte ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen kapanmış oldu.

Hasan Demir Takvim.com.tr Spor

