Sporda son 24 saatte yaşananlar

Artık sosyal medya sayesinde pek çok sporcunun neler yaptığına dair pek çok paylaşıma erişilebiliyor. Boksör Avni Yıldırım, eski futbolcu David Beckham'ın eşi Victoria Beckham, Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane ve daha fazlası videomuzda.
Sporda son 24 saatte yaşananlar11.02.2020 15:48
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