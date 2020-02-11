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Sporda son 24 saatte yaşananlar

Sporda son 24 saatte yaşananlar

11.02.2020 15:48

Artık sosyal medya sayesinde pek çok sporcunun neler yaptığına dair pek çok paylaşıma erişilebiliyor. Boksör Avni Yıldırım, eski futbolcu David Beckham'ın eşi Victoria Beckham, Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane ve daha fazlası videomuzda.


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