Emre Bol, A Spor ekranlarında yayınlanan 'Artı Futbol' programında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "İşler tuhaf noktalara gidiyor. Özellikle hakem kararları kafamı çok karıştırıyor. Hakem camiasını içerisinde bir şeyler var. Nihat Özdemir'i çok uyardım. Federasyonun içerisinde başka bir federasyon var. " ifadelerini kullandı.
Emre Bol'dan flaş açıklama! "Federasyonun içinde başka bir federasyon var..."10.02.2020 22:40
- Emre Bol'dan flaş açıklama! "Federasyonun içinde başka bir federasyon var..."
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