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Sörloth'un golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu canlı yayında açıkladı

Sörloth'un golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu canlı yayında açıkladı

22.02.2020 21:40

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Konuk ekip Trabzonspor karşılaşmanın 5. dakikasında Sörloth ile 1-0 öne geçti. Peki Norveçli yıldızın golünden önce faul var mı? A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi.


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