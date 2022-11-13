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Son düdük çaldı yeşil saha boks ringine döndü! Amatör Lig’de yumruklar havada uçuştu

Son düdük çaldı yeşil saha boks ringine döndü! Amatör Lig’de yumruklar havada uçuştu
13.11.2022 11:42

OTOMATİK OYNAT

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GOL | Kayserispor 1-0 Sivas...
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İstanbulspor 2-2 Etimesgut...
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İZLE | Beşiktaş 1-0 Serik...
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İZLE | Samsunspor 4-0...
Spor 00:57
İZLE | Samsunspor 1-0...
Spor 00:39
Ümraniyespor 4-0 Efeler 09 Sfk...
Spor 00:50
Ümraniyespor 3-0 Efeler 09 Sfk...
Spor 00:44
Ümraniyespor 1-0 Efeler 09 Sfk...

Sakarya’da Süper Amatör Lig’de oynanan müsabakada son düdüğün ardından olaylar çıktı. Yeşil sahanın adeta boks ringinde dönüştüğü anlar ise saniye saniye kaydedildi. Sakarya Süper Amatör Ligi 6. haftasında Erenlerspor ve Kocadöngelspor Erenler Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Kocadöngelspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ardından olaylar çıktı. Son düdükle birlikte başlayan kavgada, iki takım oyuncuları birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu olayda yeşil saha adeta boks ringine dönüştü. Bir süre sonra yatıştırılan kavga anı ise saniye saniye kaydedildi.

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