SON DAKİKA! TFF'den Cenk Tosun’a geçmiş olsun mesajı: Acil şifalar diliyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 34’üncü haftasında oynanan BB Erzurumspor - Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli oyuncu Cenk Tosun için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Cenk Tosun için geçmiş olsun mesajı yayımladı.





TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:





"Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçında dizinden üzücü bir sakatlık yaşayan, Beşiktaş ve A Milli Takımımız oyuncusu Cenk Tosun'a ve Siyah-Beyazlı camiaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Cenk Tosun'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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