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Galatasaray'da Falcao ve Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı!

Galatasaray'da Falcao ve Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı!
11.04.2021 13:59
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan Galatasaray'da idmanda talihsiz bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Falcao ve Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpışırken, 2 isim hastaneye kaldırıldı. Son durumu A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)


Galatasaray antrenmanında üzücü bir olay yaşandı. Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao ile genç yıldız Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki isim de apar topar hastaneye kaldırıldı. Galatasaray idmanında yaşanan üzücü olayın ardından GS TV spikeri Serbay Şenkal da iki oyuncunun da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İYİ OYUNCUNUN SAĞLIK DURUMU DA İYİ
Falcao ve Kerem ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Dün akşam Lens'in müdahalesi sonrası sakatlanan Yedlin'in sağ aya bileği dış yan bağlarında yırtık oluştu. Ayrıca o bölgede kanama ve ödem de tespit edildi.

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