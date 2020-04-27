RAMAZAN İMSAKİYE
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Emre Bol A Spor'da açıkladı: Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş Galatasaray ile ön protokol imzaladı

Emre Bol A Spor'da açıkladı: Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş Galatasaray ile ön protokol imzaladı
27.04.2020 23:37

A Spor yorumcusu Emre Bol Galatasaray'ın tranferlerine ilişkin bomba bir bilgi paylaştı. A Spor'da Son Sayfa programında futbol gündemine dair açıklamalarda bulunan Bol, isimleri sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Sivassporlu futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın sarı-kırmızılı takımla ön protokol imzaladığını söyledi.


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