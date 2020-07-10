Son dakika... Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

10.07.2020 14:51

Temsilcimiz Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Temsilcimiz Başakşehir'in de yer aldığı son 16 turunun ardından karşılaşmaların tamamı Almanya'da tek maçlı eleminasyon usulüne göre oynanacak ve 21 Ağustos'ta final maçıyla perde kapanacak. İşte UEFA Avrupa Ligi'de Başakşehir'in rakipleri ve diğer eşleşmeler...

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde UEFA Avrupa Ligi kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri ise şöyle oluştu:



Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde çeyrek finalde Manchester United - LASK Linz maçının galibiyle karşılaşacak. Başakşehir bu turu da geçmesi halinde yarı finalde Wolverhampton - Olympiakos / Sevilla - Roma eşleşmelerinin galibiyle final mücadelesi verecek.

İŞTE KURA ÇEKİMİ VE EŞLEŞMELER;

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Kopenhag'ı elemesi halinde çeyrek finalde LASK-Manchester United eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

-Wolfsburg/Shakhtar - Frankfurt/Basel

-LASK/Manchester United - Başakşehir/Kopenhag

-Inter/Getafe - Rangers/Leverkusen

-Olympiakos/Wolves - Sevilla/Roma.

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ



Wolverhampton - Olympiakos / Sevilla - Roma | Manchester United - LASK Linz / Copenhagen - BAŞAKŞEHİR



Shakhtar Donetsk - Wolfsburg / Basel - Eintracht Frankfurt | Inter - Getafe / Bayer Leverkusen - Rangers

Kura çekimi öncesi Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu:

TFF'nin verdiği karar Süper Lig'i durdurma üzerine olmuştu. Tabii evlerimizde kaldık ama oyuncularımıza antrenman programlarımızı gönderdik. Video konferans yöntemiyle çalıştılar, sonra da bireysel antrenmanlara başladılar. Ligin başlaması için 6 hafta vardı.

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesinde büyük avantaj yakalamıştı. İstanbul ekibi, Kopenhag karşısında ikinci maçta kazanması, berabere kalması veya 1-0 haricinde tek farklı mağlubiyet alması halinde tur atlayan taraf olacak.

MAÇLARIN OYNANACAĞI TARİHLER

Son 16 turu: 5-6 Ağustos saat 18:55 ve 21:00'de

Çeyrek final: 10-11 Ağustos saat 21:00'de

Yarı final: 16-17 Ağustos saat: 21:00'de

Final: 21 Ağustos saat 21:00'de

Final maçı Stadion Köln'de olmak üzere diğer karşılaşmalar Duisburg'un MSV Arena, Düsseldorf'un Dusseldorf Arena ve Schalke 04'ün AufSchalke statlarında oynanacak.