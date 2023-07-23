SON DAKİKA I Galatasaray, Bakambu transferinin maliyetini açıkladı

Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkadı.

Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."







BURSASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ

Geçen sezon 40 maça çıkan Bakambu, 18 gol ve 3 asiste imza attı.32 yaşındaki oyuncu daha önce Türkiye'de Bursaspor forması giymişti