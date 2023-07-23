Haberler Spor Videoları SON DAKİKA I Galatasaray, Bakambu transferinin maliyetini açıkladı

SON DAKİKA I Galatasaray, Bakambu transferinin maliyetini açıkladı

SON DAKİKA I Galatasaray, Bakambu transferinin maliyetini açıkladı
23.07.2023 19:49

OTOMATİK OYNAT

Spor 05:38
SON DAKİKA I Galatasaray’dan...
Spor 00:56
SON DAKİKA | Trabzonspor,...
Spor 01:15
SON DAKİKA I Beşiktaş'ın yeni...
Spor 02:53
SON DAKİKA I Fenerbahçe'nin...
Spor 00:57
THY'den şampiyon olan "Filenin...
Spor 02:15
Trabzonspor'da ayrılık!...
Spor 01:59
Türkiye 3-1 Çin | Filenin...
Spor 00:41
Filenin Sultanları İtalya'ya...
Spor 00:27
SON DAKİKA I Eski Fenerbahçeli...
Spor 04:11
Galatasaray yeni sezon...
Spor 00:21
SON DAKİKA | Fenerbahçe, Umut...
Spor 02:16
SON DAKİKA I Fenerbahçe,...

Galatasaray, görüşmelere başladığı ve İstanbul'a getirdiği Cedric Bakambu'nun transferini resmen açıkladı. Oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe maliyeti de belli oldu.

Spor Videoları

Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkadı.

Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."




BURSASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ
Geçen sezon 40 maça çıkan Bakambu, 18 gol ve 3 asiste imza attı.32 yaşındaki oyuncu daha önce Türkiye'de Bursaspor forması giymişti

SON DAKİKA