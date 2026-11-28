İskoçya'dan Londra'ya giden uçakta büyük patlama sesi: Sol motoru duran uçak Edinburgh'a acil indi
İskoçya'dan Londra'ya gitmek üzere havalanan EasyJet uçağında kalkıştan dakikalar sonra büyük bir patlama sesi duyuldu; 16 kilometre öteden bile hissedilen sarsıntı mahalle sakinlerini endişelendirdi. Sol motoru duran ve acil durum sinyali veren uçaktaki yolcular yarım saat boyunca bilgi alamadıklarını belirtirken, uçak 45 dakika havada tur atarak Edinburgh Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya