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SON DAKİKA I Fenerbahçe yeni transferi Dusan Tadic'in maliyetini açıkladı!

SON DAKİKA I Fenerbahçe yeni transferi Dusan Tadic'in maliyetini açıkladı!
16.07.2023 22:28 - Son Güncelleme: 16.07.2023 22:39

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Dusan Tadic resmen Fenerbahçe'de... Sarı Lacivertliler yıldız oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada yıldız oyuncunun yıllık 4.2 milyon Euro alacağı belirtildi. Bilindiği üzere Tadic, bir süredir Beşiktaş'ın gündemindeydi. Sarı Lacivertliler Tadic'i açıkladığı videonun başına son zamanlarda gündem olan Ali Cabbar şarkısını eklemesi Beşiktaş'a gönderme olarak yorumlandı.

Spor Videoları

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in kulübümüze transferi konusunda kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir." denildi.

"BEŞİKTAŞ DA DEVREDEYDİ"

Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olduğu bilinen Sırp oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atması sürpriz olurken Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ dün yaptığı açıklamada, "Tadic çok büyük bir yıldız. Bir temas olduğu doğrudur ama oyuncuya farklı kulüplerden de talepler olduğunu biliyoruz. Onların kararını bekliyoruz. Biz de teklif verenlerden biriyiz. Çok piyasası olan bir oyuncu. " ifadelerini kullanmıştı.

"GALATASARAY İDDİASI"

Dusan Tadic'in Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'a da önerildiği öne sürülmüştü. Ancak sarı kırmızılı takımdan transfere ilişkin bir doğrulama gelmedi.

"241 MAÇTA 217 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ"

Ajax formasıyla 5 yılda toplam 241 maça çıkan Dusan Tadic, 105 gol atıp 112 asistlik istatistik yakaladı.

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