Haberler Spor Videoları SON DAKİKA I Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini resmen açıkladı!

SON DAKİKA I Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini resmen açıkladı!

SON DAKİKA I Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini resmen açıkladı!
15.07.2023 18:18 - Son Güncelleme: 15.07.2023 18:18

OTOMATİK OYNAT

Spor 05:33
Hakan Çalhanoğlu'nun Bayburt...
Spor 00:07
İspanyol devi Real Madrid...
Spor 00:21
SON DAKİKA | Fenerbahçe, Umut...
Spor 00:28
Trabzonspor, Benkovic'i...
Spor 00:31
Fenerbahçe yeni stoperini...
Spor 00:12
Arda Güler, Real Madrid'de...
Spor 07:28
Mauro Icardi tekrardan...
Spor 00:55
Arda Güler, Real Madrid...
Spor 08:06
Arda Güler resmen Real...
Spor 10:55
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul...
Spor 01:17
Ertuğrul Doğan açıkladı!...
Spor 01:21
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde karşı karşıya gelmişti. Siyah - beyazlılar, yaptığı görüşmeler sonucunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varmıştı. Beşiktaş'ın 4 yıllık imza attırması beklenen Dervişoğlu için büyük bir sürpriz yaşandı. Galatasaray devreye girerek oyuncunun transferini resmen bitirdi ve açıklamayı yaptı.

Spor Videoları

Transfer sezonu tüm hızıyla sürerken, büyük sürprizler de yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Beşiktaş, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için karşı karşıya gelmişti. Galatasaray, yarıştan galip ayrıldı ve transferi bitirdi.

"GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI"

2cd63af7af9a4e4cbcfc8650b5aca11f

Sarı - kırmızılılar, Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nun transferini resmen duyurdu.

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford FC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

BEŞİKTAŞ ANLAŞMAYA VARMIŞTI AMA...

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ve kulübü Brentford ile anlaşmaya varmıştı. Oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah - beyazlıların, bonuslar karşılığında transferi bitirmek üzere olduğu öne sürülmüştü.

Hatta Kara Kartal'ın Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edilmişti.

Bu durum sonrasında Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş cephesi, Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getirmek için harekete geçti.

Dikme; yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan bazı isimlerle konuştum. 'Anlaşmaya vardığımız Halil Dervişoğlu'na dün geceden beri ulaşamıyoruz' dediler." ifadelerini kullandı.

Siyah - beyazlıların ulaşamadığı hücum oyuncusu için Galatasaray'ın devreye girdi ve transferi bitirdi.

SON DAKİKA