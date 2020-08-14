Son dakika haberi... Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

14.08.2020 13:28

Bir kötü haber de Trabzonspor'dan... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'dan yapılan son dakika açıklamasında 1 oyuncunun test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklandı. Bordo-mavililer yaptığı açıklamada, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve izolasyonuna alınıp, tedavisine başlandığını belirtti.

TRABZONSPOR'DA DA POZİTİF VAKA

Galatasaray'ın ardından Trabzonspor da test sonuçlarını paylaştı. Buna göre bir futbolcuda pozitif belirtiler görüldü.

"Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır."