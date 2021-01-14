BİZ UEFA'DA AVUKATSIZ SAVUNDUK KENDİMİZİ

Bize çok haksız eleştiriler oldu. Durum bu şekildeydi. Başımızda UEFA vardı. Millet UEFA'nın mali disiplinini hafife alıyor. Disipline ilk gittiğimizde bize 4 ay müsaade verin dedik. Orada 2+1 yıl yasak vardı önlerinde. Onlar projeye önem veriyor. Türkiye'de böyle değil. Benim adım şu dersin, inanmazlar. Onlar inanıyorlar. Bize 4 ay verdiler. Bunun sonunda 67 sayfa rapor verdik. Karşımızda oturan tecrübeli insanlara biz bunları anlattık. UEFA tarihinde ilk defa bir kulübe uzlaşma anlaşması yaptı. UEFA'da da yer yerinden oynadı. Bizi bekleyen Milan ve PSG bizim yolumuzu izledi. Biz UEFA'da avukatsız savunduk kendimizi. Yönetici arkadaşlarımız yardımcı oldular.

BÜTÜN ARKADAŞLARIMI BIKTIRDILAR

CAS'taki davayı hem usulden hem esastan kazandık. Allah büyük eğrisi doğrusuna geldi sağolsun teknik kadromuz iki yıl üst üste bizi şampiyon yaptı. 10 yıldır ilk defa kara geçtik. Kayyum tehlikesinden kurtulduk. Ben bugün varım yarın yokum, benim arkadaşlarımı bıktırdılar. Her zaman şampiyon olmayabiliriz, biz şanslıydık, kolay değil 3 yılda iki defa şampiyon olmak. Süper Lig kolay bir lig değil.