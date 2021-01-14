Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Ferdi Kadıoğlu'na sert uyarı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. atv'den canlı olarak yayınlanan mücadelede Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maç esnasında Erol Bulut'tan Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı sert uyarı gündem oldu.