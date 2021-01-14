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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Ferdi Kadıoğlu'na sert uyarı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Ferdi Kadıoğlu'na sert uyarı!
14.01.2021 23:11
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Ferdi'ye sert uyarı
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Avrupa'da yağma!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. atv'den canlı olarak yayınlanan mücadelede Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maç esnasında Erol Bulut'tan Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı sert uyarı gündem oldu.


Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. atv'den canlı olarak yayınlanan mücadelede Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maç esnasında Erol Bulut'tan Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı sert uyarı gündem oldu.
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