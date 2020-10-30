Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti. Genç sunucusunun hayatını kaybetmesinin ardından Dilay Kemer kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. FB TV Dilay Kemer ölüm sebebi nedir? Kemer uzun süredir kanser tedavisi görüyordu ve ikinci kez kansere yakalandığını açıklamıştı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti.

Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Acılı aileden yapılan açıklamada "Biricik kızımızı, canımızı kaybettik malesef!" sözlerine yer verildi.

Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Dilay Kemer için ilik bulunmuştu fakat tedavisi süren Dilay Kamer'in hastalığı yeniden nüksetmişti.

Dilay Kemer kimdir, kaç yaşında, nereli? Dilay Kemer ölüm sebebi nedir? Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti. Genç sunucu uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Ancak acı haber geldi ve Dilay Kemer hayata veda etti. Peki, Dilay Kemer kimdir?

DİLAY KEMER KİMDİR?

1988 senesinde Antalya'da hayata gözlerini açan Dilay Kemer, İstanbul'a üniversite eğitimi için geldi. Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Kemer, spikerlik ve sunuculuk eğitimine başladı.

2 senelik hazırlık süreci sonunda Fenerbahçe TV'de hem ekran yüzü hem sunucu olarak görev aldı.

DİLAY KEMER ÖLÜM SEBEBİ!

Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in ikinci kez kan kanseri olduğu öğrenildi. Dilay Kemer'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Dilay Kemer son olarak geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan şu mesajı paylaşmıştı:

"Merhaba... Uzun zaman oldu paylaşım yapmayalı. Açıkçası 'Nasılsın?' sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü 'İyiyim' desem iyi değilim, 'Kötüyüm' desem kötü de değilim ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane-ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Tahmin edersiniz ki bu durumdayken en duymak ve cevaplamak istemediğim soru nasıl olduğum. Her dakika bunu konuşmak, herkese tek tek anlatmak moralimi bozuyor. Zaten doktorum da hastalık konuşmayı yasakladı ama bütün o güzel mesajlar için, endişeleriniz için teşekkür ederim ve böyle hayırlı bir gecede yine dualarınızda olmak isterim."

İKİNCİ KEZ KANSERE YAKALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dilay Kemer kendisine ait sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak, "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018'e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm...Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah'ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.