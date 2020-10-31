Erman Toroğlu: "Galatasaray'daki iç savaş futbolculara yansımış"

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etmesinin ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu konuşmasında, "Bence Galatasaray'daki iç savaş futbolculara yansımış." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı eleştiren Toroğlu, "Futbolcular akıllı adamlardır. Yerliler zaten bilirler, yabancılar da takip ederler. Fatih hoca bu hafta bir şey söylemiş, 'Bazıları şimdiden şampiyon oldular' demiş. Fener'e söylüyor heralde, duyduğum kadarıyla... Galatasaray ve diğer takımlar bu haldeyken, onlarda biraz kımıldıyorlar. Onlar da aman aman değiller. Fatih hoca sen takımına bak. Senin takımın çok kötü." ifadelerini kullandı.