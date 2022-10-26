SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Avrupa Konseyi Spor Bakanları Konferansı'na video mesaj

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Spor Bakanları Konferansı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Çatışmaların ve savaşların küresel gündemi meşgul ettiği günümüzde, sporun birleştirici, kucaklaştırıcı yönüne daha fazla ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Ülke genelinde sportif tesisleşme ve sporun tabana yayılmasına yönelik yatırımların da günden güne arttığını vurgulayan Erdoğan "Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz. Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi çatısı altında spor yönetimi alanındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu bu vesileyle ifade etmek istiyorum" dedi.