Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Halit Kıvanç kimdir?

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

Halit Kıvanç ,1925 yılında İstanbul'da doğdu, radyo ve televizyon sunucusu, gazeteci, maç spikeri. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç'ın babasıdır.

Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde ,yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.1953′te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte memleketimizin ilk günlük spor gazetesi (Türkiye Spor)gazetesini çıkardı.Bir yıla yakın ünlü yayın kuruluşu BBC de çalıştı. Ülkemiz'de radyo ve TV yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, TV'nin bir çok yayınında 'ilk'lerin adamı oldu. olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda dünya kupasını televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 Dünya Kupası finallerini radyo ve tv de nakletmistir.

Sunuculukta 50 yılını 2005′te bir jübileyle kutlayan Kıvanç,Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200′ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti.

Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layik görüldü.

1955 yılında Bülbin Kıvanç ile evlenmiştir. Ümit Kıvanç oğludur.