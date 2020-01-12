Shane Larkin ve De Colo seçimlerini A Spor'da yaptı! ING All Star takımları belli oldu 12.01.2020 21:10

19 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ING All Star maçının takımları belli oldu. Kırmızı takımın kaptanı Shane Larkin ve beyaz takımın kaptanı Nando De Colo, A Spor canlı yayınında oyuncu tercihlerini yaptılar. İşte Larkin ve De Colo'nun takımları...

19 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek ING All Star maçı için seçilen takım kaptanları Shane Larkin ve Nando De Colo, oyuncu seçimlerini yaptılar.

De Colo ilk 2 tercihini Fenerbahçe Beko'da forma giyen Derrick Williams ve Melih Mahmutoğlu'ndan yana kullanırken Larkin de De Colo ile aynı yolu izledi ve ilk 2 seçimini takım arkadaşları Vasilije Micic ile Sertaç Şanlı'dan yana kullandı.

İşte yıldız isimlerin oyuncu seçimleri;





SHANE LARKIN'İN TAKIMI (KIRMIZI):

Sertaç Şanlı - Anadolu Efes

Vasilije Micic - Anadolu Efes

Shaquielle Mckissic - Beşiktaş Sompo Sigorta

Zachary Auguste - Galatasaray Doğa Sigorta

Archie Goodwin - SigortamNet İTÜ

Emanuel Terry - Teksüt Bandırma

Yiğit Arslan - Galatasaray Doğa Sigorta

Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka

Christopher Jones - Frutti Extra Bursaspor

Andrew Andrews - Arel Üniversitesi Büyük Çekmece

Berk Uğurlu - TOFAŞ







NANDO DE COLO'NUN TAKIMI (BEYAZ):

Derrick Williams - Fenerbahçe Beko

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko

Amath M'Baye - Pınar Karşıyaka

Moustapha Fall - Türk Telekom

Jordan Crawford - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

Şehmus Hazer - Teksüt Bandırma

Devin Willams - TOFAŞ

Robert Golden - Bahçeşehir Koleji

Elmedin Kikanovic - OGM Ormanspor

Andrew Crawford - Gaziantep Basketbol

Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen

Organizasyonda Larkin'in kaptanlığını yapacağı kırmızı takımın başantrenörlüğünü Anadolu Efes'ten Ergin Ataman, De Colo'nun kaptanı olduğu beyaz takımın başantrenörlüğünü ise Pınar Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca üstlenecek.