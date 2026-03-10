CANLI YAYIN
Teknik Direktor Engin Fırat Kemer'de defnedildi

Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh'i çalıştıran Teknik Direktör Engin Fırat, Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti. Fırat, memleketi Antalya'nın Kemer ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde baba Mehmet Fırat'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

İstanbul Havalimanı'nda Kalp Krizi: O Kara Haber

Lübnan'daki görevinin ardından Türkiye'ye dönen Teknik Direktör Engin Fırat, İstanbul Havalimanı'nda ani kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere karşın 55 yaşındaki deneyimli teknik direktör kurtarılamadı. Fırat'ın cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından aynı gün memleketi Antalya'nın Kemer ilçesine getirildi.

Kemer'de Gözyaşlarıyla Uğurlama Töreni

Teknik Direktör Engin Fırat için öğle saatlerinde baba ocağının bulunduğu sokakta cenaze namazı kılındı. Törene; babası Mehmet Fırat, annesi Nazmiye Fırat, kardeşi, aile dostları, yakınları ve çok sayıda seven katıldı.

Cenaze namazı kılınırken ve defin sırasında baba Mehmet Fırat'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Fırat'ın cenazesi, Göynük Mahallesi Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

