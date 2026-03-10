CANLI YAYIN
Fatih Tekke'den Gazze ve İran'daki katliamlara tepki: Hep Müslüman dünyasında oluyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke maçın ardından İsrail tarafından Gazze ve Orta Doğu'da çocukların katledilmesine tepki gösterdi. Katliamların hep Müslüman dünyasında olduğunu belirten Tekke, dünyanın bir sınavdan geçtiğini dile getirdi. Tekke, İhsan Fazlıoğlu'nun "ahlaksızlık çağı" tanımına katıldığını belirterek, "Bu zulmün savaşın olmadığı insanların güvende, özgür bir şekilde hayatlarını yaşadığı bir dünya herkesin isteği fakat bu mümkün gözükmüyor." dedi.

