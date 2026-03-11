Ertan Torunoğulları: ''Fenerbahçe şampiyon olacak''

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşti. Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, hem kupayı hem de şampiyonluğu alacaklarını kararlılıkla vurguladı. Torunoğulları ayrıca kritik haftalarda VAR'da yabancı hakem kullanılması önerisini de kamuoyunun gündemine taşıdı. Torunoğulları'nın tüm açıklamalarını haberimizde izleyebilirsiniz.

Çeyrek Finalde Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi TÜMOSAN Konyaspor oldu. Torunoğulları bu eşleşmeyi şöyle değerlendirdi: "Çeyrek finale kalan bütün takımlara başarılar diliyoruz. Konyaspor'un çıkmasına sevindik. Konya şehrini de seviyoruz. Mayısta lig için de gideceğiz. Konya'da 2 deplasmanımız olacak."

"Ziraat Türkiye Kupası'nı da Alacağız"

Torunoğulları, Fenerbahçe'nin kupa hedefini net biçimde ortaya koydu: "Biz Fenerbahçe olarak Ziraat Bankası'nın sponsor olduğu tüm branşlarda tüm kupaları aldık. Ziraat Türkiye Kupası'nı da alacağız. Konya yerine başka takım çıksaydı da bizim hedefimiz belliydi. Biz kupayı alacağız."

VAR'da Yabancı Hakem Önerisi

Torunoğulları, hakem yönetimine ilişkin soruya dikkat çekici bir öneriyle yanıt verdi: "Hakemlerden şikayetçi olmayan takım var mı? Bunu konuşursak zaten ne kadar hakem hataları olduğu belli."

Şampiyonluk yarışının kızıştığı kritik haftalara yönelik önerisini şöyle sıraladı: "Ligin sonuna yaklaşırken, bundan sonraki maçlarda VAR'da yabancı hakemler olsun. Hatta oynanan müsabakanın 2 tane temsilcisi de VAR odasında otursunlar ve konuşmaları dinlesin. Kendi kulüplerine rapor etsinler. Ondan sonra bakın hiçbir dedikodu da kalmaz, sorun da kalmaz. Bunu kendi aramıza değerlendirip bir müracaatımız olacak."

"Fenerbahçe Şampiyon Olacak"

Torunoğulları, sakatlık sürecini atlattıklarını ve şampiyonluk hedefinden hiç vazgeçmediklerini vurguladı: "7 tane as oyuncusu sakat olan her takım bir bocalama dönemi geçirir. Biz de geçen hafta onu atlattık. Önümüzdeki milli takım arasından sonra sakat oyuncularımızın hepsi geliyor."

Şampiyonluk mesajını ise güçlü sözlerle pekiştirdi: "Biz geldiğimiz gün de söyledik, şimdi 4 puan var yine söylüyoruz; Fenerbahçe şampiyon olacak."