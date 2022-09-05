Olaylı maç sonrası Cenk Tosun konuştu: Gelsinler bize vursunlar, biz de bekleyecek miyiz?

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Salih uçan tekmelerin hedefi olurken, Josef kırmızı kart gördü. Olay anında orada bulunan Cenk Tosun, ‘’ Taraftar o kadar güvenliği geçip, nasıl uçan tekme atıyor! Ben orada adım atmasam, Salih'e uçan tekme atacak belki futbol hayatını bitirecek. Josef'in kırmızını kartını da anlamadım. Gelsinler bize vursunlar, biz de bekleyecek miyiz?’’ sözleriyle tepkisini dile getirdi…