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Valerien Ismael: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Valerien Ismael: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık
05.09.2022 01:48 - Son Güncelleme: 05.09.2022 01:57

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Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, zorlu bir deplasmanda oynadıklarını belirterek 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Zor bir maç oynadık. Zemin kötüydü ama atmosfer bir futbol maçı için çok iyiydi. Tüm durum ve duygulara karşı mücadele ettik. Yediğimiz gollere reaksiyon gösterdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ifadelerini kullandı.

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