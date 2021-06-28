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Nuno Espirito Santo Fenerbahçe'ye gelecek mi? Santo kimdir, kaç yaşında?

Nuno Espirito Santo Fenerbahçe'ye gelecek mi? Santo kimdir, kaç yaşında?
28.06.2021 17:55 - Son Güncelleme: 28.06.2021 18:12
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da hoca arayışları sürüyor. Yeni teknik direktörünü kısa bir süre içerisinde açıklaması beklenen Fenerbahçe ile ilgili İngilizler flaş bir iddia ortaya attı. İngiliz kaynaklarına göre sarı-lacivertli ekibin yeni hocası Nuno Espirito Santo olacak. Peki, Nuno Espirito Santo kimdir, kaç yaşında, kariyerinde hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar...


Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanırken, gözler yeni hocaya çevrildi.

Sarı lacivertlilerde yeniden başkanı seçilen Ali Koç, yeni teknik direktörü hafta başında duyuracaklarını açıklamıştı. Yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanan sarı lacivertliler ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

İngilizler Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu! Tecrübeli hoca yolda...

Footy Accumulators'un haberine göre; Fenerbahçe, Wolves'ten ayrılan Nuno Espirito Santo ile anlaşmaya vardı.

İngilizler Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu! Tecrübeli hoca yolda...

NUNO SANTO KİMDİR?

Fenerbahçe ile anılan Nuno Santo, 25 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Nuno Espirito Santo Portekizli futbolcu ve teknik direktördür. Kaleci pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, Wolverhampton Wanderers'ın teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

İngilizler Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu! Tecrübeli hoca yolda...

Deportivo de La Coruña

Copa del Rey: 2001-02

Primeira Liga: 2002-03, 2003-04, 2007-08, 2008-09

Taça de Portugal: 2002-03, 2008-09

Supertaça Cândido de Oliveira: 2003, 2004, 2009

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2003-04

UEFA Avrupa Ligi: 2002-03

Kıtalararası Kupa: 2004

Taça da Liga ikinciliği: 2009-10

İngilizler Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu! Tecrübeli hoca yolda...

BİREYSEL

Ricardo Zamora Ödülü: 1999-2000

İngilizler Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu! Tecrübeli hoca yolda...

TEKNİK DİREKTÖR OLARAK

Rio Ave

Taça de Portugal ikinciliği: 2013-14

Taça da Liga ikinciliği: 2013-14

Wolverhampton Wanderers

EFL Championship: 2017-18

İngilizler Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu! Tecrübeli hoca yolda...

BİREYSEL

La Liga Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2014, Aralık 2014, Şubat 2015

EFL Championship Ayın Teknik Direktörü: Kasım 2017

Premier League Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2018, Haziran 2020 Ekim 2020

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