SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin yeni hocası Vitor Pereira oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu. Konuya ilişkin kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu. Konuya ilişkin kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak" ifadelerine yer verildi.



Vitor Pereira: "Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak."



Pereira: "Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım."



Vitor Pereira Fenerbahçe'de: "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak."