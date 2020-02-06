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Nihat Özdemir'den skandal 'Zorlu' buluşması için açıklama

Nihat Özdemir'den skandal 'Zorlu' buluşması için açıklama

06.02.2020 13:30

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, canlı yayında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile beraber Zorlu Center'da yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Nihat Özdemir "Ben Nihat Özdemir olarak herkesle görüşürüm!" dedi..


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