Nihat Özdemir'den skandal 'Zorlu' buluşması için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, canlı yayında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile beraber Zorlu Center'da yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Nihat Özdemir "Ben Nihat Özdemir olarak herkesle görüşürüm!" dedi..
Nihat Özdemir'den skandal 'Zorlu' buluşması için açıklama06.02.2020 13:30
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