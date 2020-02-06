"Zorlu' toplantısını unutturmaya çalışmak ihanettir" 06.02.2020 13:30

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Zorlu'da yapılan toplantı kesinlikle yakışık almayan, doğru olmayan bir toplantıdır. Bir MHK Başkanı, bir kulüp başkanına hesap veremez, onu ikna etmeye çalışmaz. Biz o ilgili kulüp başkanının ikna olmadıklarını sonra yayınladıkları resmi açıklamalarda gördük. Bunu da TFF izledi. Bu konuların mutlaka TFF tarafından adil, eşit, dürüst bir yarışma zemini için çözülmesi gerekir" dedi.