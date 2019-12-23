Milli Takımımızın genç yıldızı Orkun Kökçü'den jeneriklik gol

Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen Orkun Kökçü, A Milli Takım seviyesinde Türkiye'yi seçtiğini resmen açıklamıştı. Bu tercihi sonrası Hollanda'da istenmeyen adam ilan edilen genç yıldız, takımı Feyenoord'un deplasmanda oynadığı Utrecht maçında jeneriklik bir gole imzasını attı. Maç sonrası Orkun Kökçü, Hollanda'yı salladı.
Feyenoord'un 2000 doğumlu Türk orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Utrecht deplasmanında muhteşem bir gole imza attı. 19 yaşındaki genç yıldızın golü Hollanda'da büyük ses getirdi.
Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Dick Advokaat'ın yaptığı Feyenoord 18. haftanın sonunda ligde 5. sırada yer alıyor.
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