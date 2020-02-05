Haberler Video Mevlüt Erdinç'ten Kırklarelispor ağlarına jeneriklik gol |Video
Mevlüt Erdinç'ten Kırklarelispor ağlarına jeneriklik gol |Video

Mevlüt Erdinç'ten Kırklarelispor ağlarına jeneriklik gol |Video

05.02.2020 16:05

Fenerbahçeli futbolcu Mevlüt Erdinç, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında GMG Kırklarelispor'a karşı jeneriklik bir gol attı. Mevlüt Erdinç'in bu golü ile sarı lacivertli ekip Kırklarelispor karşısında skoru 2-0'a getirdi. İşte Mevlüt Erdinç'in muhteşem golü...


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